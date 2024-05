Il regno del pianeta delle scimmie è ora nei cinema italiani (LEGGI LA RECENSIONE) e prossimamente arriverà come di consueto home video. Sappiamo già che il DVD conterrà una versione “grezza” del film, in cui gli attori compariranno nella loro tuta per la motion capture. A tal proposito, in un’intervista con CB, il regista Wes Ball ha sottolineato l’importanza dei VFX per la riuscita della pellicola:

Sono un fan dei VFX. La tendenza del momento sembra quella di sminuire il lavoro dei VFX, mentre io lo celebro. Penso che sia uno strumento come qualsiasi altro. Penso che il lavoro di questi artisti, di questi narratori, dovrebbe essere apprezzato di più. Certo, ci sono pessimi VFX in giro. C’è anche la cattiva fotografia, ma noi non critichiamo le macchine da presa. È solo uno strumento per raccontare una storia e credo che la gente rimarrà a bocca aperta nel vedere come vengono creati questi film. Penso che ci sia questa sorta di mistica dietro di loro, come se ci fosse un pulsante che dice “ rendilo una scimmia” o “rendilo un umano” o “fallo coi VFX”, “fallo bello”. Non funziona così. Si tratta di un’incredibile quantità di artigianato, duro lavoro e dedizione che credo dovremmo onorare. Ci sono molte persone che lavorano a questi film dal punto di vista degli effetti visivi.

Questo non vuol dire che tutti gli addetti al montaggio, il mio production designer, il mio direttore della fotografia e tutti quelli che hanno lavorato al film non possano essere celebrati. Tutti dovrebbero essere celebrati per il loro contributo in un film come questo. E credo che la componente degli effetti visivi sia la chiave. Non sarebbe possibile senza di loro. Quindi voglio mostrare alla gente cosa viene fatto in questo tipo di film, e credo che la magia esista ancora, perché quando la guardi ti chiedi: “Mio Dio, com’è possibile?”. Questo esiste ancora. I nerd che amano queste cose, credo che lo ameranno.