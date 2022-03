ha raccontato ad Harper’s Bazaar che una volta un produttore le suggerì di bere dell’alcol prima di girare una scena di nudo.

Il premio Oscar non ha voluto fare nomi, non ha menzionato il film o il produttore in questione, ma ha voluto sottolineare di non essersi sentita una “vittima” in quella situazione. Ha però voluto sottolineare tutte le battagliate che ha dovuto affrontare da donna a Hollywood.

Ecco le parole dell’attrice:

Ci sono state delle volte in cui sono stata sul set con un produttore pronto ad assistere a una scena di nudo che mi ha detto: “Vieni, bevi un po’ di vino, poi la farai senza problemi“. Io gli ho risposto: “Sai che c’è? Non solo non accetto quel vino, ma ho bisogno di un telefono, perché ho una telefonata da fare adesso“.

