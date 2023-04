Per celebrare l’uscita di Renfield, il volto protagonista del film Nicholas Hoult ha condiviso su Twitter la versione estesa del balletto che appare brevemente durante i titoli di coda del film: nella clip vediamo Nicholas come Renfield ballare per strada sulle note di “(Your Love Keeps Lifting Me) Higher and Higher” di Jackie Wilson, accompagnato da ballerini che si uniscono a lui, dando il via ad un vero e proprio momento musical perfettamente coreografato.

Renfied is out today!!!!! This is how it’ll make you feel 🕺🧛‍♂️🪩 pic.twitter.com/oevA7e2LHt — Nicholas Hoult (@NicholasHoult) April 14, 2023

L’attore ha poi parlato a Total Film dell’evoluzione del personaggio di R.M. Renfield che, a quanto dice, ha fatto una lunga strada dall’essere il semplice servo di Dracula come descritto nel romanzo di Bram Stoker, fuggendo dalle grinfie del suo padrone e creandosi una sua identità, lontano dalla sua ombra, non morendo nel 1931 come narrato dal romanzo ma sopravvivendo fino ai giorni nostri.

“Quando si parla di Dracula, le persone hanno una precisa idea del personaggio, di come sia apparso negli anni sul grande schermo e di quale versione e interpretazione sia la loro preferita. Renfield, invece, non é una presenza costante, non é comparso in tutti i film di Dracula e, quando era presente, si trattava più di un personaggio secondario e questo mi ha dato molta libertà in termini di interpretazione. Ma nel romanzo ci sono comunque le sue radici e rileggere quelle pagine, conoscere la storia di Renfield, riguardare alle interpretazioni di Dwight Frye, Tom Waits e Peter MacNicol mi ha dato molti spunti e mi ha fatto pensare a cosa mi piaceva di quelle precedenti versioni e a cosa potevo rubare da loro“.

Ha poi aggiunto:

Ad esempio, la risata di Dwight Frye é cosí iconica, splendida. Ho sentito che sarebbe stata un’aggiunta carina, di tanto in tanto, da attribuire al personaggio. Al tempo stesso, questa storia é ambientata 100 anni dopo rispetto agli avvenimenti narrati in Dracula, il folle fervore che animava Renfield mentre lavorava per Dracula e tutto quello che era all’epoca sono andati scemando e si sono arenati in questo personaggio pieno di conflitti e dall’ambigua moralità, che vuole fare del suo meglio ma che, al tempo stesso, non crede in se stesso e in quello che é diventato, vivendo nel rimpianto costante.

Il regista, Chris McKay, ha poi parlato con Collider di una esilarante scena iniziale che avrebbe tanto voluto inserire:

C’è un momento, all’inizio del film, con i cacciatori di vampiri che attaccano il castello di Dracula e lui, invece di comunicare telepaticamente con Renfield, entra in camera sua per svegliarlo. E mentre Dracula spiega al suo fedele servo cosa fare nel dettaglio… c’è un cacciatore di vampiri che lo pugnala ripetutamente alla schiena, per tutta la durata della sua tranquilla conversazione con Renfield… ho pensato fosse davvero divertente.

Renfield, la commedia horror di Chris McKay con Nicholas Hoult e Nicholas Cage, è in uscita il 25 maggio nei cinema italiani (guarda il trailer). Qui trovate la scheda del film.

