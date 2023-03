La Universal Pictures ha diffuso oggi il nuovo trailer finale di Renfield, film con Nicholas Hoult nei panni del servo di Dracula, interpretato da Nicolas Cage.

Potete ammirarlo in italiano qui in alto, in lingua originale a seguire:

Nel film in arrivo il 14 aprile negli Stati Uniti e il 25 maggio in Italia Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road, la saga di X-Men) interpreta Renfield, il tormentato aiutante del boss più narcisista della storia, Dracula (il premio Oscar® Nicolas Cage). Renfield è costretto a procurare le vittime del suo padrone ed a eseguire ogni suo ordine, per quanto spregevole. Ma ora, dopo secoli di servitù, Renfield è pronto a scoprire se c’è una vita al di fuori dell’ombra del Principe delle Tenebre. Se solo riuscisse a capire come porre fine alla sua codipendenza.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti!

