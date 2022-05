Non solo James Bond : a partire dal prossimo 28 maggio saranno disponibili in streaming su Prime Video tutti i film della saga di

Usciti fra il 2002 e il 2016, i sei film interpretati da Milla Jovovich, nonostante un apprezzamento critico sempre tendenzialmente negativo, hanno generato un box office cumulativo superiore agli 1.2 a fronte di un budget complessivo di 313. Quattro di questi sei film sono stati diretti da Paul W. S. Anderson che ha comunque lavorato come produttore a tutti i lungometraggi del franchise cinematografico ispirato alla celeberrima IP della Capcom.

Ma non è tutto. In aggiunta ai sei film di Resident Evil, saranno disponibili in streaming su Prime Video anche i due lungometraggi animati, Resident Evil: Damnation e Vendetta, in aggiunta a Welcome to Raccoon City, la pellicola di Johannes Roberts che, lo scorso novembre, ha rilanciato in sala il franchise.

Il lungometraggio, che ha avuto un costo decisamente contenuto di circa 25 milioni di dollari e un box office alquanto esiguo di 41.9, contrariamente alle altre sei pellicole con Milla Jovovich, ha adattato in maniera abbastanza fedele le trame dei primi due capitoli videoludici della IP Capcom (con l’aggiunta di qualche elemento preso dal remake del primo uscito, originariamente, su Nintendo GameCube e dal remake del secondo uscito a gennaio del 2019).

