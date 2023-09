In The Retirement Plan (GUARDA IL TRAILER) Nicolas Cage interpreta un assassino governativo in pensione che deve proteggere la figlia e il nipote dopo che questi si sono trovati invischiati con una banda criminale. In un’intervista con Variety, il regista del film, Tim Brown, ha raccontato qual è stato l’apporto della star al progetto:

Penso che, se stessi preparando un piatto, Cage non toccherebbe gli ingredienti principali, ma arriverebbe e direbbe: “Se aggiungi un po’ di cumino, cambierà tutto”. La chiamo la “spezia Nic Cage”: aggiungeva qualcosa, grazie a una conoscenza enciclopedica del cinema. Prende sempre spunto da un archivio. Non credo sia diverso dal modo in cui Quentin Tarantino attinge dai file quando pensa al cinema e alle nuove idee, perché le nuove idee sono solo vecchie idee, riciclate e reimmaginate e ricollocate. La prima volta che ho parlato con lui è stato quando mi ha mandato delle note sulla sceneggiatura – solo sui dialoghi, nient’altro. È un ottimo revisore dei dialoghi, in quanto io avrei dovuto esagerare con le frasi, e meno è sempre meglio. Diceva qualcosa con uno sguardo. Riscriveva una battuta e diceva: “Invece di dire una battuta, che ne diresti se le lanciassi uno sguardo?”. Quindi aggiunge questi elementi che cambiano la sceneggiatura, ma non la battuta.

Brown, che ha recentemente sottolineato come nel film l’attore sarà come una versione “vecchia e ubriaca” di John Wick, spiega ora come questi approccia alle scene d’azione:

È presente per tutto il tempo. Gli stunt fanno la scena per primi e mostrano a tutti cosa fare. Nic va al [loro] livello. Non l’abbiamo buttato giù da un edificio o altro: è stato relativamente tranquillo e girato da vicino. Quindi era proprio lì. Deve avere una memoria fotografica, perché è capace di farsi descrivere qualcosa che ha 15 mosse diverse dicendo: “Ok, fammi vedere, dimmi”. Poi lo fa e dice: “Ho capito”. C’è una scena in cui carica le armi, e l’ha fatto così spesso nei film. È come un giocatore di basket che tira da tre. Ci stupiamo quando continuano a farlo in continuazione, ma lui l’ha fatto per tutta la vita. Arriva con un curriculum tale che può semplicemente tirare fuori la sua borsa degli attrezzi e dire: “Sì, ci penso io, non c’è problema”.

The Retirement Plan è nelle sale statunitensi dal 15 settembre. Nel cast anche Ashley Greene, Thalia Campbell, Ron Perlman e Jackie Earle Haley.

Cosa ne pensate delle parole del regista di The Retirement Plan su Nicolas Cage? Lasciate un commento!

FONTE: Variety

Classifiche consigliate