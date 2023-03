Return to Silent Hill, i primi dettagli sulla trama

Lo scorso ottobre ono arivati un sacco di nuove informazioni sul rilancio della saga di Silent Hill che, nelle intenzioni di Konami, avverrà con una serie di progetti videoludici e cinematografici come il nuovo film, Return to Silent Hill, che verrà diretto, come quello del 2006, da Christophe Gans (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Dalla Germania (via Comic Book) arrivano i primi dettagli della trama che, a quanto pare, differirà un po’ da quella di Silent Hill 2 su cui sarà basato. Il gioco del 2001 segue la vicenda di James Sunderland andato alla ricerca, in quel della cittadina che dà il nome alla saga, della sua defunta moglie dopo aver ricevuto… una lettera da lei. Avrà poi modo di scoprire i terrificanti segreti e la vera natura della sua morte.

Ora su Return to Silent Hill, le cui riprese dovrebbero partire presto, emerge quanto segue:

Guidato dalle ombre del suo passato, James Sunderland ritorna a Silent Hill per ritrovare il suo amore perduto, Mary Crane. Ma la tetra e deprimente cittadina non è più il luogo dei suoi ricordi. Incontra personaggi che sembrano tutti troppo familiari e che cercano di distoglierlo dalla ricerca di Mary. Più a lungo cerca Mary, più comincia a domandarsi se sia tutto reale o se sia finito nel giogo del mondo oscuro di Jacob Crane.

FONTE: Via Comic Book