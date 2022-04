Laarrivata in streaming su HBO Max (su Sky e NOW in Italia) lo scorso primo gennaio ha mandato in visibilio il fandom della saga che non vedeva l’ora di rivedere insieme i tre protagonisti Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint.

Empire, sfruttando gli impegni promozionali di Daniel Radcliffe per The lost city, ha potuto chiedere al protagonista di Harry Potter qual è l’aspetto della reunion che ha apprezzato di più.

L’attore ha spiegato:

È stata una bella esperienza, davvero. Sono molto, molto felice che si sia riuscita a fare. È una bella quadratura del cerchio riuscire ad avere delle conversazioni adulte con quelle persone con cui, in precedenza, avevi avuto delle conversazioni da bambino. È stato molto, molto bello. Specie quelle con Helena Bonham Carter, Chris Columbus e Gary Oldman, ma anche con i gemelli Phelps. Anche quella è stata molto interessante. Sai, chiaramente c’era un rapporto molto amichevole durante la lavorazione dei film, ma erano comunque più grandi. Io avevo 11 anni quando abbiamo cominciato, loro ne avevano già 14 o 15, una distanza incolmabile quando sei piccolo. Ora che siamo tutti over 30, la differenza di età si è appiattita. È stato bello rivedere tutti e constatare che se la passano bene. È una cosa che mi ha reso orgoglioso di tutti noi.

