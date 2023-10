In una conversazione con il collega Gregg Araki per Interview Magazine, Richard Linklater ha rivelato uno dei suoi prossimi obiettivi come filmmaker. “Ho visto Ruby Rich [critica newyorkese] ieri sera. Ha fatto il Q&A per la proiezione di Nowhere all’IFC Center. E mi ha detto che state girando qualcosa a Parigi, è vero?“, domanda Araki. Linklater risponde precisando che non sta ancora girando nella città, ma ha confermato il suo desiderio di farlo: “Sì, in francese. Come un film della Nouvelle Vague“. La speranza del cineasta è inoltre di ricorrere ad attori locali.

Ad oggi, Linklater ha realizzato solo film in lingua inglese, ma ha già girato in Francia. Il secondo capitolo della sua trilogia sentimentale “Before”, dal titolo Before Sunset, si svolge infatti a Parigi, dove i due innamorati, interpretati da Ethan Hawke e Julie Delpy, si ritrovano dopo essersi conosciuti nel primo film, cercando di riavvicinarsi nel corso di una sola giornata.

Ricordiamo che la nuova pellicola del regista, Hit Man, è stata presentata Fuori Concorso al Festival di Venezia e arriverà nelle sale italiane prossimamente. Di seguito la sinossi:

Gary Johnson è il killer professionista più richiesto di New Orleans. Per i suoi clienti è come se fosse uscito da un film: il misterioso sicario da ingaggiare. Ma se lo si assolda per fare fuori un marito infedele o un boss violento, è bene stare in guardia, perché lui lavora per la polizia. Quando infrange il protocollo per aiutare una donna disperata che cerca di scappare da un fidanzato violento, si ritrova ad assumere una delle sue false identità: si innamorerà della donna e accarezzerà l’idea di diventare lui stesso un criminale.

