Riddick: Furya, la produzione finalmente si avvicina?

La pubblicazione di un nuovo concept di Riddick: Furya sui social di Vin Diesel qualche giorno fa sembrava suggerire che qualcosa si stava muovendo dietro le quinte, e in effetti secondo quanto riporta ora Deadline la produzione del quarto film della saga potrebbe essere finalmente vicina.

La sceneggiatura di David Twohy è pronta (già dal 2019 invero), e Vin Diesel è pronto a tornare a interpretare l’iconico personaggio mettendosi poi alla produzione del film con la sua One Race Films. La fase attuale, però, è quella delle prevendite dei diritti internazionali, attraverso la quale sarà possibile reperire parte dei fondi per la produzione effettiva di Riddick: Furya. Tali prevendite partiranno ufficialmente la prossima settimana all’European Film Market, che affianca la Berlinale.

Con la produzione vicina ai blocchi di partenza, Twohy ha dichiarato:

La nostra legione di fan ci chiede questo film da anni, e ora siamo finalmente pronti a rendere onore a questa loro richiesta con Riddick: Furya. La mia collaborazione con Vin e la sua One Race dura da vent’anni, e insieme abbiamo creato tre film, due videogiochi, una produzione anime, fumetti animati per internet. Questo nuovo evento per il grande schermo vedrà il ritorno di Riddick nel suo pianeta natale, dove scopriremo di più sulle sue origini.