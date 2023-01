Riddick 4: Vin Diesel pubblica il concept di un misterioso personaggio

Vin Diesel continua a stuzzicare l’attenzione dei suoi follower pubblicando online del materiale proveniente dalla lavorazione del nuovo Riddick annunciato diversi anni fa che dovrebbe intitolarsi Furya.

In tal senso Diesel ha diffuso su Instagram quello che sembra un concept di un misterioso personaggio.

Potete vedere l’immagine qua sotto:

Il primo film della saga, Pitch Black, è uscito quasi vent’anni fa nel 2000. La pellicola lanciò Diesel e fu realizzata in collaborazione con Twohy. Nel 2004 uscì Le Cronache di Riddick, seguito nel 2013 dal terzo episodio, Riddick. Sin dall’anno successivo si iniziò a parlare di un quarto film, con la Universal a disposizione per realizzarlo, ma al momento non si sa molto sulla trama, salvo che dovrebbe focalizzarsi sulle origini di Riddick e che dovrebbe intitolarsi Furya.

FONTE: Vin Diesel