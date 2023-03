Riddick: Vin Diesel celebra il successo dei primi tre film su Netflix

In attesa di avere altre notizie relative al quarto capitolo del franchise di Riddick, Vin Diesel si è rivolto ai suoi follower in rete per condividere la lieta notizia riguardante i primi tre film della saga presenti nella top ten dei titoli più visti su Netflix.

Nel suo post con la notizia Diesel ha anche rivelato di aver avuto “degli incontri molto interessanti nell’ottica del franchise di Riddick.

Riddick: Furya, la trama preliminare

Nel nuovo film, Riddick tornerà finalmente nel suo pianeta natale, un luogo che ricorda a malapena e del quale teme siano rimaste solo le rovine a causa dei Necromonger. Là, scopre che ci sono altri Furyani che combattono per la loro esistenza contro un nuovo nemico. E alcuni di loro potrebbero essere molto più Riddick di quanto lui abbia mai immaginato.

Vi ricordiamo che il primo film, Pitch Black, uscì nel 2000, seguito nel 2004 da Le cronache di Riddick e nel 2013 da Riddick.

FONTE: Instagram