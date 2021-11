The Last Duel

Nonostante la presenza diin cabina di regia, un budget importante e la presenza di un cast composto da Ben Affleck, Matt Damon, Jodie Comer e Adam Driver, The Last Duel ha avuto un raccolto davvero magro al box office.

In tutto il mondo ha incassato solo 26 milioni di dollari (FONTE: BOM) a fronte di un budget di circa 100 esclusa la P&A probabilmente anche perché si tratta di un film indirizzato a una demografica più adulta, matura, la fetta di pubblico più restia a tornare in un luogo chiuso, potenzialmente affollato come una sala cinematografica in tempo di pandemia. Un problema che altre pellicole, da Venom: la furia di Carnage a No Time to Die hanno avvertito con minore intensità.

Nel corso di una lunga chiacchierata fatta col New York Times, Ridley Scott si è detto deluso dalle performance commerciali del film, ma anche sicuro del fatto che il tempo sarà un galantuomo con The Last Duel:

È stato estremamente deludente. L’aspetto fatale della vicenda è che quando pensi di avere qualcosa che ce la può fare, è accaduto con Blade Runner che poi non è andato bene. Al tempo sono stato crocifisso da una nota critica di nome Pauline Kael. È per questo che non leggo mai le critiche, mai. devi decidere da solo: se ti preoccupi di quello che pensa il pubblico, di quello che potrebbe volere, sei fritto. Un buon film riesce a trovare da solo la sua strada. Oggi Blade Runner è nella Biblioteca del Congresso.

