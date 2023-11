In un’intervista con Deadline, a Ridley Scott è stato chiesto se gli fosse stato mai offerto di dirigere un film di supereroi e in effetti il regista ha dato una risposta positiva, come potete leggere a seguire:

Sì, mi è stato offerto [di dirigere un film di supereroi], ma ho detto no, grazie. Non fa per me. Ho fatto due o tre film di supereroi. Penso che Sigourney Weaver sia una supereroina in Alien. Penso che Russell Crowe sia un supereroe ne Il gladiatore. E Harrison Ford è il super-antieroe in Blade Runner. La differenza è che [queste] storie sono migliori, c*zzo.

Il regista poi ha precisato:

Non sono un fan dei supereroi, anche se un tempo amavo i fumetti. Penso che ci siano un paio di Batman piuttosto belli e che il film di Superman di Dick Donner abbia catturato la tradizione del fumetto. Man mano che ampliamo le nostre capacità visive, credo che, stranamente, tutto diventi sempre meno reale. E ora sembra essere diventata una scusa per gli attori per guadagnare un sacco di soldi interpretando supereroi.

Ricordiamo che il nuovo film del regista, Napoleon, sarà nei cinema italiani dal 23 novembre con Sony Pictures ed Eagle Pictures poi, in una data ancora non stabilità, arriverà in streaming esclusivo su Apple TV+.

