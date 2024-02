Deadline riporta che Ridley Scott è in in trattative per dirigere un film sui Bee Gees. Il progetto sarà prodotto e distribuito dalla Paramount, che recentemente ha realizzato il biopic su Bob Marley in arrivo a fine mese in Italia. La sceneggiatura è stata realizzata da John Logan, che con il cineasta ha collaborato per il primo Gladiatore e Alien: Covenant.

Il regista ha un legame di lunga data con i Bee Gees, che risale a quando stava cercando di far partire la sua carriera di regista sul grande schermo, dopo una lunga attività nel campo degli spot pubblicitari. Negli anni ’60 e ’70, Il manager della band era Robert Stigwood, che voleva affidare a Scott il film medievale Castle Accident, che avrebbe avuto come protagonisti i tre fratelli della band, Barry, Robin e Maurice. Alla fine la pellicola non fu mai realizzata e Scott avrebbe invece esordito al cinema nel 1977 con I duellanti.

Nel corso della loro carriera, i Bee Gees hanno venduto più di 220 milioni di dischi in tutto il mondo. Quando Maurice Gibb è morto improvvisamente nel gennaio 2003 all’età di 53 anni, Barry e Robin hanno ritirato il nome del gruppo, per poi annunciare il loro ritorno nel 2009. La scomparsa di Robin tre anni dopo ha successivamente chiuso definitivamente la loro storia.

Ricordiamo che Scott è al momento al lavoro su Il gladiatore 2, in uscita il prossimo novembre sempre per la Paramount, e ha anche un altro film in programma. Vedremo quale dei due avrà la priorità.

