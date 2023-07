Ritorno al futuro 4 appartiene al novero delle pellicole che non vedremo mai almeno finché i possessori dei diritti, Robert Zemeckis e Bob Gale, saranno in vita.

Di questo argomento, tempo fa, abbiamo anche parlato anche noi di BadTaste direttamente con Robert Zemeckis fa ottenendo una risposta decisamente perentoria: “Non ci sarà mai e poi mai e nella maniera più assoluta un Ritorno al Futuro 4. Non ci saranno più altri Ritorno al Futuro.”.

In un’intervista concessa a Variety a margine dell’arrivo a Broadway del musical basato sul leggendario blockbuster, Bob Gale è tornato a ripetere: il quarto capitolo della saga non si farà mai.

La gente ci domanda: “Perché non fate Ritorno al Futuro Parte 4?”. Ma quando dicono qualcosa del genere in realtà stanno affermando qualcosa tipo: “Voglio vedere qualcosa che mi faccia sentire così bene come il film originale”. Ecco: è esattamente ciò che otterrete con questo spettacolo. Non c’è bisogno di tornare ai film. Già troppa gente ha fatto cose del genere. Come ho detto molte volte, i personaggi di Ritorno al Futuro sono la mia famiglia, i miei figli. Non manderesti mai i tuoi figli a prostituirsi.