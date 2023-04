Il ritorno dello Jedi compie 40 anni: il film di Richard Marquand uscì nei cinema americani il 25 maggio 1983, sei anni dopo il primo film della saga. Alla Star Wars Celebration di Londra è stato ricordato con un grande panel nella seconda giornata di convention: moderato da Ming-Na Wen, ha visto gli interventi di Doug Chiang, Rob Bredow e Neal Scanlan, assieme agli attori della saga Billy Dee Williams, Anthony Daniels, Warwick Davis e Ian McDiarmid, che hanno salutato i fan e hanno parlato dei loro ricordi legati al film.

Durante il panel è stato annunciato che Il ritorno dello Jedi tornerà, per la prima volta da 26 anni a questa parte, al cinema. A partire dal 28 aprile il film uscirà in un numero limitato di cinema negli USA (fino al 4 maggio), nel Regno Unito (fino al 1 maggio) e in altri paesi (non è chiaro se l’Italia sia inclusa). Inoltre, è stato consegnato a tutti i presenti un nuovo poster esclusivo realizzato da Matt Ferguson, che già aveva lavorato a un artwork per il quarantennale de L’impero colpisce ancora nel 2020.

Potete vederlo qui sotto!

