È durante l’esilarante ultimo episodio di Hot Ones , durante il quale una celebrità viene intervistata mente mangia alimenti sempre più piccanti, che Tom Holland ha raccontato un aneddoto su suo fratello Paddy Holland, attore la cui carriera è iniziata partecipando acon Will Ferrell e John C. Reilly e recentemente lo ha visto coinvolto in cinque episodi di Invasion , serie tv di Apple TV+.

Un importante incentivo per la sua ambizione è arrivato nientemeno che da Robert Downey Jr., che gli ha regalato il casco di Iron Man utilizzato proprio nel primo film della saga. Tom Holland ha raccontato l’episodio:

Il mio souvenir dal set preferito, in realtà, non è stato regalato proprio a me ma al mio fratellino Paddy. Quando è uscito Black Panther, Robert Downey Jr. stava girando Dr. Dolittle a Londra e stava in fondo alla strada dove vivo.

Ci ha fatti venire a casa sua per una proiezione privata di Black Panther, e Paddy è corso nella stanza dove teneva il casco di Iron Man originale. Downey glielo ha regalato. È una cosa molto speciale, per me. Ho avuto la fortuna di unirmi all’MCU, ma solo più avanti, quando tutto era già iniziato. Quel souvenir viene dal film originale, il posto dove è nato tutto quel mondo che Kevin Feige e la Marvel hanno creato e che a cui Downey e Favreau hanno datto il calcio di inizio. Avere qualcosa di quel film è un grandissimo onore per me.