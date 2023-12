Chiacchierando in un video della serie Actors on Actors di Variety, Robert Downey Jr. e Mark Ruffalo hanno raccontato un aneddoto sulla loro esperienza comune nei film degli Avengers, in cui hanno prestato rispettivamente il volto a Tony Stark/Iron Man e Bruce Banner/Hulk.

Nonostante i due siamo stati a lungo coinvolti nell’UCM, non sempre hanno compreso tutto quello di cui parlavano i loro personaggi. Ecco le loro parole:

Downey jr. : C’è stato questo decennio e mezzo di Marvel in cui ci siamo guardati l’un l’altro dicendo: “Siamo davvero fortunati. Cosa stiamo facendo? Chi è un mago? Chi viene dallo spazio?“, e credo che questa sia stata un’altra grande sfida. Ai tempi del nostro lavoro con la Marvel, tutto poteva cambiare o magari ci ritrovavamo a parlare con una pallina da tennis. Io e te, i fratelli scienziati, avevamo questi lunghi passaggi su cose assolutamente incomprensibili. Ma è comunque importante per noi perché sappiamo che è importante per i personaggi. Ruffalo: [Erano] str*zate, non sapevamo di cosa trattassero, cosa significassero. Downey Jr. Sì, erano davvero difficili da affrontare. Ci facevamo impazzire a vicenda sul set dicendo: “Perché non riesco a memorizzare questa battuta?”. Ma ancora una volta, sapevamo quando era il momento di essere un po’ più rigorosi.

