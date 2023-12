Robert Downey Jr ha dato la sua opinione in merito a un tema dibattuto da molti anni, ovvero sia la presunta somiglianza comportamentale fra lui e il personaggio del Marvel Cinematic Universe che ha interpretato per ben 11 anni, dal 2008 al 2019, ovvero Tony Stark.

Spesso e volentieri si è difatti ironizzato online su quanto le varie apparizioni pubbliche della star, nell’ambito delle attività promozionali delle pellicole dei Marvel Studios, fossero simili a quelle della sua controparte di celluloide, ma ora, dalle pagine di Vanity Fair, Robert Downey Jr precisa l’ovvio specificando che non è assolutamente così.

Parlando col noto magazine, spiega infatti di essere solamente un normale attore e che forse il parallelo con il vulcanico personaggio da lui impersonato nei blockbuster della casa delle Idee deriva dal fatto che ha avuto dei trascorsi di vita personale alquanto… turbolenti, per così dire.

Non sono come Tony Stark, te lo dico chiaramente. C’è sempre un po’ di periodo di smaltimento quando finiscono i miei impegni per uno di questi film e torno a solo a essere un po’… sono solo un fo**uto attore. Sono solo un tizio che ha un passato molto interessante alle spalle, che non se ne pente ma che desiderava chiudere quella porta alle sue spalle. Penso che questo influisca sulla percezione che si ha di me.