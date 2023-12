Abbiamo già citato il lungo profilo che Vanity Fair ha dedicato a Robert Downey Jr in merito a quello che Kevin Feige ha detto circa il possibile ritorno della star nei panni di Tony Stark / Iron Man nel Marvel Cinematic Universe. Una possibilità che il boss dei Marvel Studios esclude categoricamente perché lo studio non intende togliere gravitas al suo gesto in Avengers: Endgame, al suo estremo sacrificio (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Nello stesso articolo, i fratelli Russo, che hanno diretto Robert Downey Jr in tre film dell’MCU, Captain America: Civil War e i due Avengers – Infinity War ed Endgame – spiegano come l’attore sia riuscito a mantenere sempre fresco un personaggio interpretato per ben undici anni. Il segreto, a loro dire, sta tutto nella maniera con cui la star è riuscita a sorprendere tutti, filmmaker e pubblico, deviando spesso e volentieri dalla pagina scritta del copione:

Quando arriva sul set, Robert è famoso perché butta il piano di lavoro fuori dalla finestra mettendosi a fare chissà cosa, uscendo dal copione. Lo fa perché gli piace sorprendersi. Gli piace mantenere le cose fresche. Si accende letteralmente con cose come queste. Non c’è altro modo in cui avrebbe potuto interpretare quel personaggio per 10 film se non avesse lavorato in questa maniera. Robert, senza ombra di dubbio, ha certamente vissuto una vita complicata. Capisce gli enigmi, capisce la perdita, capisce le svolte che la vita può prendere, tra alti e bassi. È sempre alla ricerca di quel livello di profondità, di quel livello di complessità. Penso che sappia che è per quello per cui tutti veniamo al cinema in primo luogo.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

Seguici su TikTok!

FONTE: Vanity Fair

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate