Prima di dividere lo schermo nei film degli Avengers, Robert Downey Jr. e Mark Ruffalo sono apparsi insieme in Zodiac, thriller diretto da David Fincher nel 2007. Chiacchierando in un video della serie Actors on Actors di Variety, i due hanno ricordato la loro esperienza sul set, in particolare la tendenza del regista a girare più volte una singola scena: “Mark sta facendo una scena in una cabina telefonica, siamo circa al 218° ciak…“, dice Downey jr.. “Che montagna russa quel film” ricorda allora il collega, che poi scherza sul fatto che il cineasta è noto per aver fatto decine di riprese e poi averle immediatamente buttate via e ricominciato da zero. Ecco le sue parole:

Ha inventato il tasto “cancella”. Non esisteva quel tasto nel cinema digitale e lui l’ha fatto inventare apposta per poter dire: “Cancelliamo le riprese dalla 1 alla 45”, e tu pensi: “No, no, no, no! La 38 era il mio bambino”

Passando poi a parlare della stretta attualità, Downey Jr. riflette poi su come prendere parte a Oppenheimer abbia cambiato il suo modo di considerare l’esperienza con Zodiac e Fincher:

Ho chiamato Fincher di recente perché, a posteriori, tutto cambia. A distanza di 15 anni, hai una prospettiva diversa sulle cose. Persolamente, dopo aver lavorato con [Christopher] Nolan [in Oppenheimer], ho sviluppato un nuovo rispetto per Fincher. Ma ricordo che quella potrebbe essere stata la prima volta in cui ci siamo trovati di fronte a un regista esigente. Un vero regista, che fa le cose in un certo modo.

