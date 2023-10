In un’intervista con Bloody Disgusting, Robert Englund, iconico interprete di Freddy Krueger nella saga di Nightmare, ha svelato quali sono i suoi film horror preferiti. Tra titoli più recenti e grandi classici, pellicole note e perle nascoste, trova spazio anche un consiglio per Halloween.

Ecco la lista dell’attore:

Ne dico un bel po’. Anya Taylor Joy in The Witch. Get out. Lo svedese Lasciami entrare. Rosemary’s Baby regge davvero bene [il passare del tempo]. Lo si può guardare per Mia Farrow e per John Cassavetes; solo per le loro interpretazioni, per non parlare della regia. C’è del materiale fantastico e interessante in quel film. E, naturalmente, Ruth Gordon nel ruolo della strega più vecchia. Per favore, non bevete mai il suo drink. L’esorcista, ovviamente. Il silenzio degli innocenti.

Adoro Le due sorelle di Brian De Palma, un grande, grandissimo film. Il miglior split screen della storia del cinema. Margot Kidder, William Finley – il mio medico pazzo preferito di sempre. Taglia a metà due ragazze perché vuole fare l’amore con una di loro. Che cattiveria e che follia! William Finley, grande attore. È anche in The Fury e nel mio film da quattro soldi di Tobe Hooper, Mangiati vivi!. Adoro La moglie di Frankenstein. Angela Bettis in May. Dovreste tutti guardare May questo Halloween. Un grande film, sottovalutato e disgustoso.