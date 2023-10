L’ex attore di I Soprano, Rober Iler, ha parlato durante uno dei podcast di YMH Clips di Top Gun: Maverick accusando il film con Tom Cruise di aver rovinato l’industria del cinema.

Come si può leggere, Iler non ha apprezzato particolarmente la pellicola:

È stato come mangiare al McDonald’s, caz*o, o del fottuto cibo spazzatura. […] Proprio come quando mangi al McDonald’s, ti senti bene per 15 minuti, e poi tutto a un tratto dici: “Oh, aspetta un momento”. 90 giorni per innamorarsi è bellissimo, cazz*o, ma nessuno lo ha candidato a quei caz*o di Oscar.