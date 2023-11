Twilight, uscito proprio 15 anni fa, ha lanciato la carriera dei suoi due protagonisti: Robert Pattinson e Kristen Stewart.

La regista del film, Catherine Hardwicke, durante il podcast Happy Sad and Confused ha raccontato però che la casa di produzione del film, la Summit Entertainment, non era soddisfatta di Pattinson. Ritenevano infatti che non fosse abbastanza bello. Ricorda dunque le audizioni:

Quando è venuto a casa mia aveva una frangia nera ed era fuori forma perché girava per pub tutto il tempo. Abbiamo fatto le audizioni con Kristen a casa mia per un paio d’ore, poi il giorno dopo ho guardato il girato e ho pensato che funzionava non solo di persona, ma anche sullo schermo.

Continua, raccontando la reazione dei produttori:

Poi l’ho mandato alla Summit e lui è andato per incontrarli. Mi hanno chiamato dicendomi: “Credi che puoi far sembrare bello questo ragazzo?” Ho risposto: “Sì, posso. Avete visto i suoi zigomi? Sistemeremo i capelli e tutto, inizierà ad allenarsi e sarà bellissimo.” Ma non ci hanno creduto all’inizio. Era andato da loro con una camicia macchiata o qualcosa del genere. Tipico di Rob.

Considerata la folla di fan adoranti che Pattinson ha radunato dopo l’uscita di Twilight possiamo concludere che la regista aveva visto giusto.

