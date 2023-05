A inizio anno vi abbiamo riportato la notizia secondo cui 55 anni di distanza dall’arrivo nei cinema di Romeo & Giulietta, la pellicola diretta da Franco Zeffirelli e prodotta dalla Paramount, i due protagonisti Olivia Hussey e Leonard Whiting (che hanno ormai più di 70 anni) avevano deciso d’intentare una causa da più di 100 milioni di dollari nei confronti dello studio per presunti abusi sessuali, negligenza e altro.

Arrivano oggi alcuni aggiornamenti, come riportato da Deadline. La giudice Alison Mackenzie ha infatti dichiarato che i querelanti non avrebbero fornito alcuna prova concreta per dimostrare che le sequenze intime della pellicola fossero “pornografia infantile” e si è quindi esposta a favore dell’archiviazione della causa.

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi.

Classifiche consigliate