La Disney e la Jim Henson Company hanno messo in sviluppo un documentario dedicato a, il celebre artista, regista, sceneggiatore e burattinaio statunitense padre deie non solo.

Alla regia del progetto troveremo, come riportato da Gizmodo, Ron Howard, che lavorerà a stretto contatto con la famiglia di Hanson, avendo avuto da loro il pieno supporto.

Il documentario, come da descrizione, sarà “un ritratto completo di Henson, attraverso l’impiego di filmati personali, fotografie, disegni e i diari personali dell’arista“. Per il momento non è chiaro quando debutterà sulla piattaforma.

Durante la sua lunga carriera Henson ha collaborato, oltre che come burattinaio per Sesame Street e lo Show dei Muppet anche per iconiche pellicole cinematografiche come The Dark Crystal e Labyrinth.

