The Room Next Door, le cui riprese inizieranno questo lunedì a Madrid, segnerà la nuova collaborazione tra Tilda Swinton e Pedro Almodóvar. Si tratta inoltre del primo lungometraggio in lingua inglese del cineasta spagnolo, che in questa modalità ha recentemente realizzato due cortometraggi: The Human Voice (con protagonista proprio Swinton) e Strange Way of Life.

In un’intervista con Indiewire, l’attrice ha condiviso il suo entusiasmo per il progetto:

[Io e Almodóvar] ci vogliamo molto bene e abbiamo sempre voluto fare un lungometraggio. Questo particolare lungometraggio bolle in pentola da quando abbiamo lavorato insieme a The Human Voice ed è davvero emozionante. Sono stata a Madrid. Al momento vivo a Madrid. So qui da due mesi. Con noi c’è anche Julianne Moore e ci stiamo divertendo molto. Cominciamo a girare lunedì [4 marzo]. Ci tornerò, infatti, oggi pomeriggio [al momento dell’intervista, l’attrice si trovava a New York per la premiere del suo nuovo film, Problemista, ndr.] È davvero emozionante. Come appassionata di cinema, sono entusiasta per tutti noi che Pedro stia facendo un altro film e che sarà un vero film di Pedro. Sono felice per lui che stia girando in Spagna, perché è il suo punto di forza, e ce la possiamo fare.

Sappiamo che nel film Swinton interpreta Martha, una donna che ha un rapporto difficile con la madre e viene aiutata da un’amica di nome Ingrid (Julianne Moore). Alla domanda di fornire qualche anticipazione in più, l’attrice risponde:

È una cosa bellissima e non posso dire molto di più, ma posso dirvi che è un vero film di Almodóvar. Posso dirvi che in un certo senso parla di un’amicizia matura. È un successore naturale, in un modo particolare, di Dolor y gloria, in quanto parla di amicizie mature e di come ci sostengono e di cosa abbiamo bisogno in questa fase della nostra vita. Quindi sarà molto corposo.

Cosa ne pensate? Quanto attendete il nuovo film di Tilda Swinton e Pedro Almodóvar? Lasciate un commento

Seguiteci anche su TikTok!

FONTE: Indiewire

Classifiche consigliate