RRR, il regista parla del sequel: “Non era nelle nostre intenzioni”

A novembre abbiamo appreso che un sequel del kolossal indiano RRR – diventato un vero e proprio fenomeno – è attualmente in lavorazione.

Durante una recente intervista il regista S.S. Rajamouli ha raccontato che suo padre, lo sceneggiatore Vijayendra Prasad, sta “seriamente lavorando alla storia” per un film che racconterà un’altra battaglia epica.

Ha poi ammesso che un seguito non era in programma:

Durante la realizzazione, non avevamo idee per un sequel. Con il successo iniziale abbiamo iniziato a parlarne proponendo qualche idea, ma non ci sembravano idee così allettanti, perciò ci siamo fermati.

Dopo il successo internazionale, mio cugino [M. M. Keeravani] — che ha fatto parte della troupe — ci ha dato un’idea che ci ha fatto dire: “Oddio, è fantastica, vale la pena svilupparla”.