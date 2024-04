The Fall Guy è il grande protagonista della copertina di questo mese per Men’s Health, con interviste al regista David Leitch (Bullet Train) e al protagonista Ryan Gosling.

A entrambi è stato chiesto se hanno uno slogan o motto secondo il quale vivono o una stella polare che li guida nei momenti difficili e Gosling, senza pensarci due volte, ha subito guardato a sua moglie Eva e alla sua famiglia:

Non credo di vivere seguendo un motto o qualcosa del genere. Anzi, tendo a prendere le decisioni nella mia vita come se fossi sul letto di morte ogni volta. Penso spesso a quello che conterebbe davvero, trovandomi in fin di vita, quello che ho fatto e che non ho fatto nel corso della mia esistenza. Serve a farti mettere le cose nella giusta prospettiva. E, ogni volta, la mia mente va sempre alla mia famiglia. Professionalmente penso non mi pentirei di nulla, ma capita di avere dei rimpianti se penso a Eva (Mendes) e alle mie figlie, loro vengono prima di ogni altra cosa. Non so, forse non è il massimo pensare a ogni cosa come se mi trovassi sul letto di morte, ma mi è davvero utile. Ogni volta che mi trovo in difficoltà riguardo a una decisione, penso sempre a ciò che conta veramente per me.