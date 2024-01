Qualche giorno fa, la docuserie Welcome to Wrexham ha conquistato 4 Emmy durante la cerimonia di consegna dei premi Creative Arts e Ryan Reynolds ha realizzato un video vestito da Deadpool per ringraziare dei riconoscimenti ricevuti.

LEGGI – Ryan Reynolds ha ringraziato i giurati degli Emmy 2024 in versione Deadpool per i premi a Welcome to Wrexham

BossLogic ha realizzato un fotomontaggio per congratularsi con Ryan Reynolds e Rob McElhenney (con cui condivide la proprietà della squadra di calcio gallese).

McElhenney ha condiviso l’immagine chiedendo se fosse il caso di incorniciarla, mentre Reynolds gli ha raccomandato di non fare un grosso errore: “Non credo tu voglia entrare nella X-Force. Le cose non finiscono bene“.

I don’t think you wanna join X-Force. Things don’t end well. — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) January 11, 2024

Rivedremo Reynolds in Deadpool 3, il primo cinecomic del Mercenario Chiacchierone prodotto dai Marvel Studios, arriverà al cinema il 26 luglio 2024.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

BadTaste è anche su TikTok, seguiteci!

Classifiche consigliate