Sono passati anni e anni da X-Men le origini: Wolverine , cinecomic della 20th Century Fox diretto dauscito il 29 aprile 2009 che ha segnato il debutto di Ryan Reynolds nei panni di

La sua apparizione, a causa di alcuni accorgimenti fatti al suo aspetto e alla sua personalità, non ha ottenuto il risultato sperato e non ha incontrato il favore del pubblico, una cosa di cui Reynolds era fin troppo cosciente (se si pensa ad esempio alla scena dei titoli di coda di Deadpool 2).

A più di 10 anni dall’arrivo nei cinema del progetto, Alec Gillis – esperto di effetti speciali, trucco e protesi – ha condiviso su Instagram alcuni scatti inediti dal retroscena che ci mostrano Ryan Reynolds trasformarsi in quella peculiare versione del Mercenario chiacchierone:

Indovinate quante richieste mi arrivano per foto come questa, della versione più bella e preferita di Deadpool? Zero.

Sono fiero del lavoro della nostra squadra. […] Un giornor acconterò tutta la storia di questo personaggio, ma è sufficiente dire che si è trattato di un bel lavoro con un regista di talento, una produttrice esecutiva fantastica Lauren Shuler Donner e ovviamente on il cast.