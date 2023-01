Ryan Reynolds sulla possibilità di condurre gli Oscar

In una recente intervista con Deadline, Ryan Reynolds ha parlato della possibilità di condurre la cerimonia degli Oscar.

L’attore non trova l’idea molto allettante. “Non riesco a immaginare di condurre gli Oscar” ha ammesso prima di aggiungere:

Cosa ci sarebbe da guadagnare? È un lavoro tosto, nutro profonda ammirazione per le persone che accettano l’incarico. E vanno sempre alla grande.

L’attore, ricordiamo, potrebbe essere in lizza per una candidatura come “miglior canzone originale” dopo la sua performance di “Good Afternoon” in Spirited.

Qualche giorno fa ha infatti fatto una promessa.

Non penso a questa possibilità. Senti, se la canzone verrà nominata all’Oscar il minimo che io possa fare è presentarmi su quel palco e mettermi in imbarazzo.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.