Qualche settimana fa hanno suscitato scalpore le critiche esternate danei confronti de, l’acclamata pellicola diretta da Jane Campion e interpretata da Benedict Cumberbatch. Tutto si è svolto al popolare podcast di Marc Maron. Maron aveva chiesto al collega, star della serie tv 1883 e icona del genere Western, la sua opinione su quella che, al tempo, era una delle pellicole che, sulla carta, puntava a vincere un gran numero di statuette alla Notte degli Oscar… e che poi si è dovuta “accontentare” solo di quella per la Miglior Regia.

Sam Elliott aveva etichettato Il potere del cane come “robaccia” definendolo, sostanzialmente, un film western senza il western (ECCO TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE).

Le risposte dei diretti interessati non si son fatte attendere. Se quelle di Benedict Cumberbatch e Kodi Smit-McPhee sono state all’insegna di un certo understatement, quella di Jane Campion è stata un po’ più accesa considerato che non si è trattenuta dal dare dello “st*onzo” all’attore.

Nel corso del fine settimana, in occasione di un evento organizzato da Deadline, Sam Elliott ha avuto la possibilità di fare “mea culpa”. L’attore ha cominciato il suo discorso ammettendo che, tanto per cominciare, “Per prima cosa, non dovresti fare un podcast che comincia con le lettere WTF” aggiungendo poi che il film di Jane Campion ha toccato delle corde emotive dentro di lui e che, durante il podcast, non è riuscito ad articolare il suo pensiero:

Non mi sono articolato molto bene. E ho detto delle cose terribili che hanno ferito delle persone e mi sento male per questo. La comunità gay è stata sempre incredibile con me, per tutta la mia carriera. E intendo proprio tutta, anche da prima che cominciassi a lavorare a Los Angeles. Mi dispiace di aver ferito degli amici e delle persone che amo. E tutte le altre che si sono sentite ferite dalle parole che ho usato […] Ho detto al podcaster di WTF che pensavo che Jane Campion fosse una regista brillante e vorrei chiedere scusa a tutto il brillante cast de Il potere del cane. In particolare a Benedict Cumberbatch. Posso solo dire che mi dispiace davvero.

