Sam Neill, così come le altre star di Jurassic World – il dominio, è stato impegnato in un lungo tour promozionale del kolossal cinematografico della Universal. Ed è stato proprio durante un’intervista rilasciata a margine degli impegni stampa del blockbuster diretto da Colin Trevorrow (LEGGI LA RECENSIONE) che l’attore ha potuto parlare di un aneddoto del suo passato professionale.

Nello specifico, si tratta di una curiosità collegata all’audizione che, negli anni ottanta, Sam Neill aveva sostenuto per uno dei ruoli più ghiotti e inseguiti di sempre: quello di 007. In quel periodo, la Mgm e la EON stavano cercando il sostituto di Roger Moore che avrebbe vestito i panni di James Bond in 007 – Zona Pericolo che è poi diventato il primo dei due Bond movie interpretati da Timothy Dalton.

Dal canto suo, Sam Neill ha spiegato di aver sostenuto il provino con una certa riluttanza:

Lo feci con estrema riluttanza. Penso che sia stata l’ultima volta in cui ho consentito alla mia agente di forzarmi a fare qualcosa. Le dissi “Senti, non voglio interpretare James Bond. Soprattutto le dissi che non volevo essere quel James Bond per cui le persone avrebbero detto roba tipo “Guarda, c’è James Bond seduto all’angolo del ristorante. È quello che non mi è piaciuto!”. Così sono andato a Pinewood, ho sostenuto l’audizione, l’intera esperienza è stata mortificante e, fortunatamente, non ho mai avuto notizie da loro.

Dello screen test fatto da Sam Neill per 007 – Zona Pericolo esiste una testimonianza filmata grazie al documentario dedicato alla realizzazione della pellicola fruibile su YouTube. Malgrado quanto sostenuto dall’attore, pare che al tempo il produttore Michael G. Wilson rimase favorevolmente colpito dalla sua prova, ma, alla fine, fu Albert Broccoli, boss supremo della Eon, a decidere di optare per Timothy Dalton.

Qua sotto potete vedere la parte del documentario con lo screen test del non ancora Dr. Grant di Jurassic Park:

