Sam Worthington parla dei ruoli mancati di James Bond e Lanterna Verde

Durante un’intervista con Variety, Sam Worthington ha parlato di due grossi ruoli di spicco che non è riuscito a ottenere diversi anni fa.

Il primo è James Bond, visto che prima di Avatar l’attore era in lizza per un ruolo di 007 in Casino Royale. L’attore prese un volo per Londra, girò del materiale di prova in smoking e fu attentamente esaminato dalla produttrice Barbara Broccoli, che andò nella sua stanza d’albergo prima dello screen test per tagliargli personalmente i capelli:

Ero bravo a rendere la parte più omicida [di Bond], ma non quella più disinvolta per quanto mi sforzassi. L’abito non mi calzava.

Un altro ruolo mancato fu poi quello di Lanterna Verde, per cui fece fin troppe domande:

Non aveva senso per me… il costume si creava dalla sua pelle? Poi dissi: “Ha questo anello potente con cui può creare qualunque cosa. Cos’è che può battere l’anello?“. Loro risposero: “Niente” e io: “Beh, c’è bisogno di qualcosa, altrimenti non è interessante“.

Sam Worthington è ora al cinema in Avatar: La via dell’acqua.