Durante un’intervista con The Hollywood Reporter, Samuel L Jackson ha parlato del ruolo di Nick Fury nei film dell’Universo Marvel.

L’attore ha parlato nello specifico del momento in cui ha appreso che avrebbe dovuto partecipare a nove progetti:

Quando firmai quel contratto da nove film per interpretare Nick Fury pensai: “Quanto devo restare in vita per girare nove film?“, senza sapere che avrebbero fatto nove film in tipo un anno e mezzo.