San Andreas, disaster movie con Dwayne Johnson uscito nelle sale nel maggio 2015, aveva incassato in tutto il mondo circa 474 milioni di dollari, a fronte di un budget di 110. Considerato il risultato, negli anni più volte si è parlato della possibilità di un sequel e ora anche Paul Giamatti, che nel film interpreta il dott. Lawrence Hayes, ha toccato l’argomento. Ospite del podcast Happy Sad Confused, l’attore ha confermato che le discussioni sono in corso, ma che finora non hanno portato a nulla di concreto.

Ecco le sue parole:

Se ne è parlato. È vero. Ogni tanto sento che qualcuno ne parla e mi dice: “Eh“. Il mio agente mi dice: “Ma sai, San Andreas 2, ne stanno parlando“. E io dico: “Davvero?“. E poi niente. Poi non succede niente.

Diretto da Brad Peyton, San Andreas vede nel suo cast anche Carla Gugino e Alexandra Daddario. Trovate maggiori informazioni sul film nella nostra scheda.

