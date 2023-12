Dopo i 107 milioni di dollari incassati da Saw X (via Box Office Mojo), che ne è costato appena 13, era abbastanza impensabile ipotizzare che la Lionsgate avrebbe deciso di non proseguire il franchise iniziato “nel lontano” 2004 col primo film diretto da James Wan. D’altronde, quando il regista di Saw X aveva detto, a proposito della pellicola che voleva che “che sembrasse un commiato finale per il personaggio di Jigsaw, ma mai dire mai” nessuno ci aveva creduto davvero fino in fondo.

E infatti, con un post affidato a Instagram, non solo Saw 11 è stato confermato, ma è stata già svelata la data di uscita: il 27 settembre del 2024.

Saw X, uscito lo scorso 26 ottobre nei cinema italiani, è ambientato tra il primo e il secondo episodio del franchise. Ritroviamo John Kramer, questa volta diretto in Messico per sottoporsi a una cura sperimentale che lo guarisca dal cancro. Ma quando scopre di essere stato truffato la sua vendetta sarà qualcosa di nuovamente ed estremamente diabolico.

