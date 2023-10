Saw X sta per arrivare in sala in Italia, ma già si parla di quale potrebbe essere il futuro del franchise. Secondo il regista Kevin Greutert le opzioni sono molte e non sa ancora dire se e quale direzione verrà presa. Dice infatti a The Hollywood Reporter:

Dobbiamo solo stare a vedere quale sarà il futuro di Saw. Ci sono così tante direzioni che potremmo prendere, ma per me non ce n’è nessuna di ovvia a partire da questo film. Volevo davvero che sembrasse un commiato finale per il personaggio di Jigsaw, ma mai dire mai.

Saw X è ambientato tra il primo e il secondo episodio del franchise. Ritroviamo John Kramer, questa volta diretto in Messico per sottoporsi a una cura sperimentale che lo guarisca dal cancro. Ma quando scopre di essere stato truffato la sua vendetta sarà qualcosa di nuovamente ed estremamente diabolico.

Il film uscirà il 26 ottobre.

Seguiteci su TikTok!

FONTE: ScreenRant

Classifiche consigliate