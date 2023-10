Da 20 anni ormai il franchise di Saw prosegue ed è ben attivo. E tutti gli appassionati della saga ricorderanno la celebre scena nel bagno del primo film, uscito nel 2004, quando il presunto cadavere si alza in piedi annunciando “Game Over”.

Quel bagno è rimasto una location iconica nel franchise, tanto da ritornare in molti dei suoi film, tra i quali l’ultimo. Proprio il regista di Saw X, Kevin Greuert, ha rivelato un dettaglio interessante su quel bagno, ovvero che in ogni pellicola viene utilizzata sempre la stessa location:

Ogni volta che torniamo in quella location i fan hanno un incredibile occhio per i dettagli. Infatti non abbiamo mai demolito il set che avevamo costruito per questo film. Si trova sempre nella fabbrica abbandonata in cui abbiamo girato il film. Se dovessero voler tornare in quel posto deve essere a disposizione, perché sarebbe troppo difficile ricrearlo.

Saw X uscirà nelle sale il 26 ottobre.

FONTE: CB

