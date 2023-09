Durante un’intervista con Cinepop, il produttore Mark Burg ha confermato la presenza di una scena dei titoli di coda per Saw X, che arriverà nelle sale italiane il mese prossimo.

“Alla fine del film, restate fino ai titoli di coda” ha suggerito. “Perché c’è una scena in cui mostriamo il ritorno di personaggi dei film precedenti che vi renderanno molto felici“.

Ha poi preannunciato, sul futuro:

Se questo film avrà successo, vedrete decisamente di più Amanda.

Ha poi svelato che i creatori di Saw James Wan e Leigh Whannel non hanno ancora visto il film: “No, non ancora, non lo abbiamo mostrato a nessuno“.

Cosa ne pensate e quanto attendete il film? Ditecelo nei commenti!

Saw X uscirà in sala il 26 ottobre.

