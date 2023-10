La saga di Saw e le torture vanno, da sempre, a braccetto e, in occasione degli impegni stampa di Saw X il regista della pellicola Kevin Greutert ha raccontato un aneddoto che ha a che fare proprio con questo elemento fondante del franchise e i vicini di casa di Steve Forn, il primo assistente al montaggio del film.

Racconta Greutert che un giorno i vicini di casa di Forn, sentendo delle grida provenire dalla sua abitazione, hanno chiamato la polizia pensando che qualcuno fosse veramente vittima di una qualche forma di tortura. Naturalmente, si trattava solo di Forn alle prese con l’editing di Saw X.

Abbiamo sentito bussare alla porta. Abbiamo il video della telecamera di sorveglianza del campanello della porta con la polizia che si avvicina Forn risponde e la polizia dice: “I vicini ci hanno chiamato, dicono che qualcuno sta venendo torturato a morte qui dentro”. E lui ha risposto: “In realtà sto solo lavorando a un film. Potete entrare venire a vedere se volete!”. Gli agenti hanno cominciato a ridere! Hanno detto: “Vorremmo farlo, ma va tutto bene così”. Doveva essere una performance abbastanza realistica! È una storia abbastanza divertente… Inoltre, Steve è un tipo così tranquillo, di buone maniere. Posso solo immaginare la sua espressione quando ha capito cosa stava succedendo!

Saw 10, la sinossi ufficiale

John Kramer (Tobin Bell) è tornato. Il più macabro e disturbante capitolo della saga di SAW si addentra nel gioco più intimo e personale di Jigsaw.

Nel film, ambientato nell’arco temporale che unisce SAW I e SAW II, John, malato e disperato, si reca in Messico per sottoporsi a una rischiosa procedura medica sperimentale nella speranza di una cura miracolosa per il suo cancro. Il suo sogno svanisce quando scopre che l’intera operazione non è altro che una truffa per frodare i più vulnerabili. Con un nuovo scopo, vendicarsi dei suoi truffatori, il famigerato serial killer torna al suo lavoro con il suo subdolo e inconfondibile stile.

Cosa ne pensate? Quanto attendete il nuovo film di Saw? Lasciate un commento!

BadTaste è anche su TikTok!

FONTE: NME

Classifiche consigliate