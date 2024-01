Eagle Pictures ha annunciato i titoli che saranno disponibili in home video nel mese di febbraio. Tra questi troviamo Saw X, Hunger Games: Ballata dell’usignolo e del serpente, Thanksgiving e Comandante.

Ecco il comunicato stampa con tutti i dettagli sulle varie edizioni:

LE NOVITÀ HOME VIDEO DI FEBBRAIO 2024

L’ULTIMO CAPITOLO DELLA SAGA DI “SAW”,

IL PREQUEL DI “HUNGER GAMES”, L’HORROR

“THANKSGIVING” E “COMANDANTE” CON FAVINO

IN HOME VIDEO GRAZIE A EAGLE PICTURES

Dal 1 febbraio disponibile “SAW X”, nuovo capitolo dell’Enigmista

che si addentra nel gioco più intimo e personale dell’iconico

Jigsaw, edito nei formati DVD, Blu-Ray, 4K, Steelbook 4K e

in un’edizione esclusiva per il sito Film&More.

Il 14 febbraio in arrivo “LA BALLATA DELL’USIGNOLO E DEL SERPENTE”,

prequel della celebre saga di Hunger Games incentrato sulle origini

del temibile presidente Snow, disponibile in DVD, Blu-Ray, 4K e

in una elegante Steelbook 4K da collezione.

Dal 21 febbraio in uscita “THANKSGIVING”, ultimo film del principe

dell’horror Eli Roth che rivisita il genere slasher in chiave ironica,

edito sempre in DVD, Blu-Ray e 4K.

Sempre il 21 febbraio sarà la volta di “COMANDANTE” di

Edoardo De Angelis, appassionato kolossal Made in Italy

ambientato durante la seconda guerra mondiale con

Pierfrancesco Favino, edito in DVD e Blu-Ray.

Sarà un febbraio all’insegna dell’horror e dei kolossal italiani grazie ai titoli Home Video di Eagle Pictures. A partire dal 1 febbraio sarà disponibile “SAW X” di Kevin Greutert, edito nei formati DVD, Blu-Ray, 4K e in una esclusiva Steelbook sempre 4K. Per il sito Film&More è inoltre prevista un’edizione super esclusiva con Steelbook 4K, poster, card da collezione e magnifici gadget. Macabro e disturbante, l’ultimo capitolo dell’Enigmista si addentra nel gioco più intimo e personale dell’iconico Jigsaw: un concentrato di nostalgia e violenza manipolatoria, che lo rende uno dei capitoli più riusciti dell’intera saga. Ambientato nell’arco temporale che unisce SAW I e SAW II, il film vede John Kramer (Tobin Bell), malato e disperato, recarsi in Messico per sottoporsi a una rischiosa procedura medica sperimentale nella speranza di una cura miracolosa per il suo cancro. Il suo sogno svanisce quando scopre che l’intera operazione non è altro che una truffa per frodare i più vulnerabili. Con un nuovo scopo, vendicarsi dei suoi truffatori, il famigerato serial killer torna al suo lavoro con il suo subdolo e inconfondibile stile.

Il 14 febbraio in arrivo “HUNGER GAMES – LA BALLATA DELL’USIGNOLO E DEL SERPENTE”, disponibile in DVD, Blu-Ray, 4K e in una elegante Steelbook 4K da collezione. Acclamato prequel della celebre saga di Hunger Games incentrato sulle origini del temibile presidente Snow, è un film visivamente impattante, nuovamente diretto da Francis Lawrence che dà sfoggio di strabilianti costumi e scenografie. Anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem, il diciottenne Coriolanus Snow è l’ultima speranza per il buon nome della sua casata in declino: un’orgogliosa famiglia caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City. Con l’avvicinarsi della decima edizione degli Hunger Games, il giovane Snow teme per la sua reputazione poiché nominato mentore di Lucy Grey Baird, la ragazza tributo del miserabile Distretto 12. Ma quando Lucy Grey magnetizza l’intera nazione di Panem cantando con aria di sfida alla cerimonia della mietitura, Snow comprende che potrebbe ribaltare la situazione a suo favore. Unendo i loro istinti per lo spettacolo e l’astuzia politica, Snow e Lucy mireranno alla sopravvivenza dando vita a una corsa contro il tempo che decreterà chi è l’usignolo e chi il serpente.

Dal 21 febbraio in uscita “THANKSGIVING”, ultimo film del principe dell’horror Eli Roth che rivisita il genere slasher in chiave ironica, edito sempre in DVD, Blu-Ray e 4K. Ispirato al fake trailer realizzato dallo stesso Eli Roth per il film cult Grindhouse, “Thanksgiving” è pronto a diventare un nuovo cult del cinema horror contemporaneo. La cittadina di Plymouth, in Massachusetts, è sconvolta da una terribile tragedia avvenuta all’interno di un centro commerciale durante il Black Friday. Un anno dopo, durante i festeggiamenti del Thanksgiving, un misterioso e feroce serial killer comincia a torturare e uccidere la popolazione locale, seguendo un grottesco piano di vendetta e scatenando la sua furia omicida contro un gruppo di ragazzi, che evidentemente nascondono a loro volta uno scomodo segreto. Quelli che iniziano come omicidi casuali per vendetta si rivelano presto parte di un più ampio e oscuro piano legato alle festività.

Sempre il 21 febbraio sarà la volta di “COMANDANTE” di Edoardo De Angelis, edito nei formati DVD e Blu-Ray. Presentato come film d’apertura al Festival di Venezia, “Comandante” è un appassionato kolossal Made in Italy ambientato durante la seconda guerra mondiale, con Pierfrancesco Favino protagonista di una storia che unisce l’epica della battaglia e i valori dell’uomo. All’inizio del secondo conflitto mondiale Salvatore Todaro comanda il sommergibile Cappellini della Regia Marina. Nell’ottobre del 1940, mentre naviga in Atlantico, nel buio della notte si profila la sagoma di un mercantile che viaggia a luci spente, il Kabalo, che in seguito si scoprirà di nazionalità belga e che apre improvvisamente il fuoco contro il sommergibile e l’equipaggio italiano. Scoppia una breve ma violenta battaglia nel quale il Comandante prenderà una decisione che farà la storia: salvare i 26 naufraghi belgi condannati ad affogare in mezzo all’oceano per sbarcarli nel porto sicuro più vicino, come previsto dalla legge del mare. Per accoglierli a bordo è costretto a navigare in emersione per tre giorni, rendendosi visibile alle forze nemiche e mettendo a repentaglio la sua vita e quella dei suoi uomini. Quando il capitano del Kabalo, sbarcando nella baia di Santa Maria delle Azzorre, gli chiede perché si sia esposto a un tale rischio contravvenendo alle direttive del suo stesso comando, Salvatore Todaro risponde con le parole che lo hanno reso una leggenda: “Perché noi siamo italiani”.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

Classifiche consigliate