Saw X, uscito a ottobre, è l’ultimo film del franchise e, in termini cronologici, funge da prequel al secondo episodio.

Darren Lynn Bousman, il regista del secondo, terzo e quarto film della saga, ha condiviso con Screen Rant la sua opinione sull’ultimo capitolo.

Hanno fatto qualcosa di molto intelligente, che è stato dare ai fan quello che volevano. Non quello che pensavano che volessero. I fan sanno quello che gli piace. Gli piacciono Billy, John Kramer, Amanda, Costas Mandylor. Era quello che volevano vedere. Penso che Saw X fosse una lettera d’amore per i fan da parte dei produttori: “Hey, tutto quello che volevi vedere eccolo qui!”