Manca meno di un mese all’uscita di Saw X nelle sale. In questo nuovo capitolo del franchise assistiamo al ritorno di John Kramer (Tobin Bell), intento a vendicarsi di alcuni truffatori che gli hanno fatto credere di poter curare il suo cancro. Il film è ambientato a Mexico City.

Il regista Kevin Greutert e lo scenografo Anthony Stabley hanno rilasciato un’intervista a Screen Rant nella quale spiegano a cosa si sono ispirati per realizzare le nuove mortali trappole di Jigsaw.

Racconta Stabley:

Penso che nascano da diverse idee. Innanzitutto abbiamo sempre voluto che il pubblico credesse che è stato John Kramer a fare queste trappole perché a volte la cosa può andare fuori controllo, può essere un po’ esagerata. In secondo luogo eravamo in Messico quindi abbiamo preso dal posto un po’ di folklore e mitologia. L’altro aspetto è che ci trovavamo davvero in una fabbrica, quindi volevamo essere certi che le trappole fosse integrate e che fosse credibile. E l’ultimo aspetto è che abbiamo questo tema medico, quindi ognuna di queste trappole è progettata per ognuno di quei personaggi. Ci sono uno scopo e molti ragionamenti dietro a questo.