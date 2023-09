Durante una recente intervista, il regista Kevin Greutert ha parlato di Saw X, che arriverà nelle sale italiane il mese prossimo.

Il regista ha parlato nello specifico di quello che ha scoperto lavorando ai film horror:

Una delle cose di cui mi sono reso conto quando ho iniziato a lavorare ai film horror è che le persone del mondo horror sono così gentili, sembrano quasi una categoria a parte dal resto di Hollywood. Non si sente mai del regista che fa la prima donna e che lancia le cose per aria. Ok, a volte, ma non così tanto. Gli sceneggiatori di horror tendono a essere molto dolci. Lo trovo uno dei più grandi misteri, magari è terapeutico lavorare agli horror, probabilmente così.