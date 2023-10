Durante un’intervista con The Direct, Kevin Greutert ha parlato di una scena di Saw X che non è finita nel montaggio finale.

Il regista ha spiegato che la richiesta di rimuoverla è arrivata direttamente dalla Lionsgate, anche se non ne ha compreso i motivi:

Nella sceneggiatura, quando vediamo per la prima volta John Kramer nella macchina per la risonanza magnetica, si immaginava una trappola anticipando quello che succede dopo nel film. Non lo so, ma per qualche motivo ci hanno detto di non farlo, perciò nel film non c’è.