Scarlett Johansson Vs Disney, Ted Sarandos: “Le star vanno pagate”

Pur non essendosi sbilanciato molto, anche Ted Sarandos, co-amministratore delegato di Netflix al fianco di Reed Hastings, il fondatore della società, ha commentato la notizia della causa cheha intentato contro la Disney dopo l’uscita ibrida del film di Cate Shortland.

Nel corso di un’intervista con la giornalista del New York Times Kara Swisher, a Sarandos è stato chiesto infatti un parere in proposito.

“Assisto a tutto questo da spettatore…avrei potuto dire questo o quello” ha commentato. “Mi ritengo fortunato a non essermi trovato nei loro panni“.

Ha poi aggiunto:

Le star vanno rispettate e pagate.

La causa è nata in seguito alle mancate compensazioni economiche ricevute dalla star per via della decisione presa dalla Disney di portare il cinecomic Marvel contemporaneamente al cinema e in streaming su Disney+ (con tutto ciò che ne è poi conseguito in quanto a mancati incassi per colpa della circolazione dei file pirata della pellicola).