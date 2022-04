Lo sceneggiatore del film di Tim Burton Batman Returns , Daniel Waters, ha parlato con Vulture di come il film del 1992 non sia mai stato così popolare tra i veri fan di Batman.

Credo che la gente adesso, specialmente dopo il nuovo film di Batman che ho apprezzato, stia cominciando ad apprezzare Batman Returns. Non che non fosse rispettato all’epoca dell’uscita, ma non è stato mai popolare tra i veri fan di Batman. Un mio amico e sceneggiatore Josh Olson, che ha scritto A History of Violence, mi ha detto: “Batman Returns è un film per le persone che odiano Batman” e accetto questa critica.